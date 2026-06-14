В Крымском районе прогнозируют ЧС из-за сильного дождя

В Крымском районе Кубани есть риск возникновения чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий, об этом сообщили в администрации муниципалитета. В районе ожидаются сильные дожди и подъем уровней воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно актуальным прогнозам, в Крымском районе возможны ливни с грозой и градом, подъем уровней воды и обильные осадки. Вероятность ЧС, связанных с обрывом линий связи и электропередач, возрастает с учетом указанных погодных условий. Также в пресс-службе администрации района заявили, что ухудшение погоды может быть чревато обрушением слабо укрепленных конструкций, падением деревьев и нарушением работы транспорта и служб ЖКХ.

Жителей района призвали незамедлительно обращаться в 112 в случае, если вблизи их дома или на участке произошел обрыв электропроводов. Гражданам не рекомендуют оставлять машины под рекламными щитами и деревьями.

Кристина Мельникова