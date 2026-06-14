На морском терминале в Темрюкском районе потушили пожар после атаки БПЛА

На морском терминале в поселке Волна Темрюкского района потушили возгорание, возникшее в результате атаки беспилотников в ночь с 12 на 13 июня, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К ликвидации пожара привлекались 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в ходе атаки беспилотников в Темрюкском районе погиб один человек. По предварительным данным, еще трое граждан пострадали при падении обломков БПЛА.

Прошедшей ночью над Крымом, Азовским морем и рядом регионов РФ сбили 249 украинских беспилотников, о чем свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

София Моисеенко