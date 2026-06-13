Погиб худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В.П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kravchenko_glava_nvrsk Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

«Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя», — написал мэр в своем Мах-канале.

Он отметил, что для многих новороссийцев Евгений Кушпель стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу. «Мы всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах, где его невероятный талант позволил сыграть более семи десятков ярких киноролей», — подчеркнул Андрей Кравченко.

По его словам, все главные торжества Новороссийска — всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», парад Победы, общегородские культурно-массовые мероприятия — всегда проходили при активном участии режиссера и ведущего, «озвученные его особым мужественным голосом».

Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани, ветераном труда, удостоен звания «Патриот города-героя Новороссийска».

«Новороссийск скорбит. Светлая память великому человеку и таланту. Приношу искренние соболезнования родным и близким Евгения Леонидовича», — заключил глава города.

Евгений Кушпель — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. В 1979 году окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства. Позже окончил режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В 2016 году получил дополнительное образование по курсу «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств К.Райкина (мастерская Камы Гинкаса). В 1985 году дебютировал в кино, снявшись в фильме «Бармен из „золотого якоря“» (роль штурмана, в титрах не указан). С 2003 года активно снимался. В его фильмографии более 50 работ, среди них — фильмы «Горько!» и «Горько!-2», телесериалы «Литейный», «Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого».

Наталья Решетняк