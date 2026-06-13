В Российском топливном союзе опровергли сообщения о дефиците бензина в Москве

На автозаправочных станциях в Москве достаточно топлива, сообщили в Российском топливном союзе. Ранее в Telegram-каналах распространились сообщения, что на некоторых АЗС в столице ввели ограничения на продажу бензина на одного человека.

«Продажа бензина происходит в штатном режиме»,— указано в сообщении Российского топливного союза (цитата по агентству «Москва»).

Telegram-канал «Осторожно Media» писал, что на АЗС «Татнефти» в Москве ввели лимит в 20 л на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также в 40 л на дизельное топливо. На заправке «Роснефть» ввели общий лимит в 90 л в бак или канистру, на АЗС ЛУКОЙЛа — до 100 л бензина или дизельного топлива, отмечалось в сообщении Telegram-канала.

Об аналогичных ограничениях в Санкт-Петербурге сообщала «Фонтанка». В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению города сообщили изданию, что в городе достаточно бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива.

С конца мая ограничения на продажу бензина действуют в нескольких российских регионах. В Севастополе с 13 июня купить топливо можно только на девяти АЗС. В начале июня продажу бензина приостановили на 15 АЗС в Краснодарском крае. Затем такие же меры ввели на некоторых заправках в Татарстане.