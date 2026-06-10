На 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива

На 15 из более 1 тыс. автозаправочных станций (АЗС) в Краснодарском крае приостановили продажу топлива из-за повышенного спроса. Об этом сообщил оперштаб региона со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ.

В оперштабе уточнили, что ограничения в основном касаются небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

На семи заправках в ближайшем к Крыму Темрюкском районе Кубани есть очереди — от 20 до 100 автомобилей, добавили в оперштабе. «Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме»,— заверили в пресс-службе.

С конца мая дефицит топлива наблюдается в Крыму, его отпускают по талонам с ограничением в 20 л на человека в сутки. Сегодня восемь АЗС Севастополя возобновили свободную продажу бензина АИ-92 и АИ-95. В республике объясняли перебои нарушением логистики из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. Из-за возникшего дефицита в соседнем регионе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указывал, что на Кубани такой проблемы нет, а перебои с поставками топлива вызваны искусственным ажиотажем.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кубань обсыхает».