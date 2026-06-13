Свободная продажа бензина открыта на девяти АЗС в Севастополе

Сегодня в Севастополе будет доступна свободная продажа топлива на семи автозаправочных станциях сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Мах.

В зависимости от конкретной станции граждане смогут приобрести бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и АИ-100, а также ДТ Ultra. В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, сообщил губернатор.

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. Купить бензин можно по приобретаемым заранее талонам, введен лимит в 20 л на человека. Причиной дефицита власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.