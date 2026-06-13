Говядина в Ростовской области подорожала до 701 рубля

На начало июня средняя цена килограмма говядины в Ростовской области превысила 701 рубль. Актуальной на 8 июня статистикой поделились в Ростовстате.

Наиболее выгодно приобретать этот продукт в Сальске, где стоимость составляет почти 652 рубля за килограмм. Свинина обходится покупателям в среднем в 426 рублей за килограмм. Самые низкие ценники на данный вид мяса зафиксированы в магазинах Ростова-на-Дону — около 404 рублей.

Охлажденная и мороженая курица стоит жителям региона в среднем 222 рубля за килограмм. Максимальная стоимость птицы отмечена в Таганроге — почти 232 рубля за килограмм, минимальные ценники выявлены в Миллерово.

Мария Хоперская