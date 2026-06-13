Следком расследует дело об атаке БПЛА в Темрюкском районе

Следственный комитет России заявил о намерении расследовать обстоятельства атак украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ и дать им уголовно-правовую оценку. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным региональных властей, в Темрюкском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения. В Татарстане, в Закамском районе, при массированной атаке БПЛА пострадали четыре человека.

В Белгородской области, как уточняется, в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего погиб один мирный житель и пострадали 11 человек. Дополнительно в результате атак на город Грайворон, Ивняковский округ и село Варваровка Белгородского округа травмы получили еще три человека.

В Брянской области, по информации властей, в селе Суземка в результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. Кроме того, удары по городу Стародубу, а также Трубчевскому и Климовскому районам привели к гибели еще двух человек и ранениям 12 жителей, включая пятилетнего ребенка.

В Следственном комитете заявили, что будут установлены лица, причастные к произошедшему, в отношении которых будет дана правовая оценка.

Вячеслав Рыжков