В Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены окна в квартирах и автомобиль
Минувшей ночью и утром силы ПВО, авиация, а также мобильные огневые группы отразили четыре атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, в общей сложности было сбито более 25 БПЛА. Городская спасательная служба зафиксировала отдельные повреждения инфраструктуры: на проспекте Генерала Острякова выбиты стекла в двух квартирах, в Гагаринском районе поврежден автомобиль. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Жителям напоминают о необходимости не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников и незамедлительно сообщать о них по номеру 112. Власти призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации.