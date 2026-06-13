В Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены окна в квартирах и автомобиль

Минувшей ночью и утром силы ПВО, авиация, а также мобильные огневые группы отразили четыре атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в общей сложности было сбито более 25 БПЛА. Городская спасательная служба зафиксировала отдельные повреждения инфраструктуры: на проспекте Генерала Острякова выбиты стекла в двух квартирах, в Гагаринском районе поврежден автомобиль. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Жителям напоминают о необходимости не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников и незамедлительно сообщать о них по номеру 112. Власти призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Вячеслав Рыжков