В результате атаки БПЛА в Темрюкском районе погиб человек
В ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Один человек погиб. Кроме того, пострадали еще трое, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для ликвидации пожара привлечены 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе силы и средства МЧС России. На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, уточняются обстоятельства инцидента и масштаб причиненного ущерба.