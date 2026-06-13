В результате атаки БПЛА в Темрюкском районе погиб человек

В ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Один человек погиб. Кроме того, пострадали еще трое, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для ликвидации пожара привлечены 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе силы и средства МЧС России. На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, уточняются обстоятельства инцидента и масштаб причиненного ущерба.

Вячеслав Рыжков