Украинские БПЛА сбили над Ростовской областью и Азовским морем

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО украинские беспилотники уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над страной сбили 177 БПЛА: над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что летательные аппараты уничтожили над Батайском и четырьмя районами области: Миллеровским, Чертковским, Кашарским и Шолоховским. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Мария Хоперская