Донские бизнесмены назвали рост цен на сырье одной из главных проблем для работы

Рост стоимости сырья, материалов и энергоресурсов остается одним из наиболее чувствительных факторов для предпринимателей Ростовской области. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, участники опроса включили удорожание сырья и энергоресурсов в число дополнительных барьеров, препятствующих ведению бизнеса и открытию новых предприятий. Среди других проблем предприниматели называли обязательную маркировку отдельных категорий товаров, а также высокую административную нагрузку.

Вместе с тем наиболее существенными препятствиями для предпринимательской деятельности респонденты по-прежнему считают высокие налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего бизнес. По сравнению с прошлым годом значимость этих факторов в оценках предпринимателей выросла. Доля ответов, связанных с налоговой нагрузкой, увеличилась на 4,7 процентного пункта, а с нестабильностью нормативной базы — на 5,2 процентного пункта.

Авторы мониторинга отмечают, что перечень дополнительных проблем, указанных предпринимателями в свободной форме, расширился. Если в 2024 году такие ответы составляли лишь 0,7% от общего числа, то в 2025 году их доля выросла до 2,1%. Среди наиболее часто упоминаемых тем оказались рост цен на сырье и энергоресурсы, а также новые требования к маркировке продукции.

Рост издержек отражается и на конкурентной стратегии компаний. В условиях подорожания ресурсов бизнес все реже использует снижение цен как инструмент конкурентной борьбы и чаще делает ставку на повышение качества обслуживания, обучение персонала и модернизацию производства. По данным исследования, о приобретении нового оборудования в качестве меры повышения конкурентоспособности сообщили 15,6% предпринимателей против 12,9% годом ранее.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. В опросе приняли участие компании из сфер торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства и услуг.

Валерий Климов