Баста признался в провале своего главного проекта для СКА Ростов

Рэп-исполнитель и владелец футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заявил, что проект строительства нового стадиона для команды реализовать не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об этом музыкант рассказал в эфире видеопроекта «Коммент.Шоу». По словам Вакуленко, основной причиной отказа от проекта стали финансовые трудности, возникшие во время пандемии коронавируса. В этот период все доступные ресурсы направлялись на сохранение самого клуба.

«Исторический стадион был утрачен, а нам приходилось платить за аренду других спортивных объектов», — отметил владелец команды.

Изначально новый стадион рассматривался как многофункциональная площадка. Предполагалось, что арена сможет принимать не только футбольные матчи, но и крупные концертные мероприятия.

При этом Баста признался, что не участвовал в спортивном управлении клубом и не занимался кадровыми вопросами.

«Я не занимался подбором персонала, в футболе ничего не понимаю. Я собирал деньги», — рассказал Вакуленко.

По его словам, главной задачей было финансирование деятельности клуба и поиск средств на его развитие.

Напомним, Василий Вакуленко стал владельцем СКА Ростов-на-Дону в 2019 году. Позже команда начала выступать в турнирах Медийной футбольной лиги. В разные годы музыкант неоднократно заявлял о планах развития клуба и строительства современной арены, однако реализовать этот проект так и не удалось.

Валерий Климов