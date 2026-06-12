Под Ростовом подросток угнал оставленный с ключами ВАЗ и попал в ДТП

В Белокалитвинском районе Ростовской области полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало заявление 42-летнего местного жителя о пропаже автомобиля ВАЗ-21104. По словам мужчины, машина была припаркована возле дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался несовершеннолетний житель района.

По предварительным данным, подросток заметил автомобиль с незапертой дверью и ключами, оставленными в замке зажигания. Воспользовавшись этим, он сел за руль и уехал на чужой машине.

Как пояснил задержанный, он успел доехать до соседнего поселка, однако не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет.

Сотрудники полиции обнаружили транспортное средство и вернули его законному владельцу.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Валерий Климов