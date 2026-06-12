Ростовчанина оштрафовали за оскорбление «Талибана» в соцсетях

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал 19-летнего местного жителя за комментарии в социальной сети, признанные разжигающими ненависть и вражду. Об этом говорится в материалах суда.

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Молодого человека привлекли к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Заседание состоялось 5 июня.

По данным суда, ростовчанин оставил комментарий под публикацией во «ВКонтакте», в котором использовал нецензурные высказывания в адрес представителей движения «Талибан». Суд пришел к выводу, что содержание сообщения направлено на возбуждение вражды по национальному признаку.

Кроме того, внимание правоохранительных органов привлекли и другие публикации пользователя. В одном из комментариев были обнаружены призывы к убийству мигрантов, в другом — к уничтожению их имущества.

В ходе разбирательства молодой человек признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему административный штраф в размере 10 тыс. руб.

В публикации отмечается, что это один из первых известных случаев привлечения к ответственности после изменения правового статуса движения «Талибан» в России.

Напомним, в апреле 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о приостановке запрета деятельности движения «Талибан» на территории России. Решение стало возможным после внесения изменений в законодательство, предусматривающих механизм временной приостановки запрета организаций, если имеются данные о прекращении ими деятельности, связанной с пропагандой и поддержкой терроризма.

Движение «Талибан» было признано террористической организацией в России в 2003 году. После прихода талибов к власти в Афганистане российские власти начали выстраивать официальные контакты с представителями нового руководства страны. В частности, делегации движения неоднократно посещали международные мероприятия в России.

Валерий Климов