Названы АЗС Ростова с самым дешевым бензином

Средняя стоимость топлива на автозаправках Ростова-на-Дону достигает 76,65 руб. за литр дизельного топлива. При этом в городе остаются АЗС Ростова с самым дешевым бензином и дизелем, где автомобилисты могут заправиться заметно выгоднее среднерыночных цен. Об этом свидетельствуют данные сервиса russiabase.ru на 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным сервиса, средняя цена бензина АИ-92 в Ростове составляет 63,94 руб. за литр. Стоимость АИ-95 достигает 70,11 руб., АИ-95+ — 70,86 руб., а бензина АИ-100 — 90,62 руб. за литр. Дизельное топливо в среднем продается по 76,65 руб. за литр.

Согласно мониторингу цен, самая дешевая АЗС Ростова для владельцев автомобилей, использующих бензин АИ-92, находится в Железнодорожном районе на улице 1-я Луговая, 46а. Литр топлива здесь стоит 62,12 руб., что почти на 2 руб. ниже средней цены по городу.

На этой же заправке зафиксирована и минимальная цена на бензин АИ-100 — 90,06 руб. за литр.

Самые низкие цены на бензин марок АИ-95 и АИ-95+ отмечены на АЗС на улице Российской, 48Н. Здесь литр АИ-95 стоит 66,29 руб., а АИ-95+ — 68,09 руб.

Самое дешевое дизельное топливо в Ростове продается на автоматической АЗС на улице Алябьева. Стоимость литра составляет 73,90 руб., что почти на 3 руб. ниже среднегородского показателя.

На фоне роста цен и повышенного спроса на нефтепродукты многие автомобилисты ищут, где дешевле заправиться в Ростове. Разница между отдельными АЗС Ростова с самым дешевым бензином и средними ценами по городу достигает нескольких рублей за литр, что позволяет существенно сэкономить при полной заправке автомобиля.

Валерий Климов