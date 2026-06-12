Донской бизнес пожаловался на усложнение подключения к электросетям

Предприниматели Ростовской области стали чаще сталкиваться со сложностями при подключении объектов к инженерной инфраструктуре. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно исследованию, наиболее заметное ухудшение оценок зафиксировано в сфере подключения к электрическим и газовым сетям. Доля предпринимателей, считающих эту процедуру сложной, выросла по сравнению с предыдущим годом. При этом ситуация с подключением к водоснабжению, водоотведению и телефонной связи, напротив, получила более высокие оценки бизнеса.

Авторы мониторинга отмечают, что доступность инфраструктуры остается одним из факторов, влияющих на инвестиционную активность и развитие предпринимательства. Сложности с подключением к инженерным сетям могут увеличивать сроки реализации проектов и повышать затраты компаний на запуск новых производственных, торговых и логистических объектов.

В ходе исследования предпринимателям предлагалось оценить доступность различных услуг естественных монополий и инфраструктурных организаций. Наиболее благоприятная ситуация, по мнению респондентов, сложилась в сферах телефонной связи, водоснабжения и водоотведения. В то же время подключение к электрическим и газовым сетям оказалось среди направлений, по которым бизнес чаще фиксировал ухудшение условий.

Проблема доступа к инфраструктуре традиционно входит в число факторов, влияющих на инвестиционный климат регионов. Ранее представители бизнеса неоднократно отмечали, что сроки подключения к инженерным сетям и связанные с этим расходы остаются одним из существенных барьеров для реализации новых проектов.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. В исследовании приняли участие компании различных отраслей экономики, включая промышленность, строительство, торговлю, сельское хозяйство и сферу услуг.

Валерий Климов