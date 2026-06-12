Шесть из десяти компаний на Дону работают только на местном рынке

Большинство предприятий Ростовской области ведут деятельность в пределах одного муниципалитета и не выходят за рамки локального рынка. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Согласно исследованию, в 2025 году 61,2% опрошенных предпринимателей сообщили, что работают преимущественно на рынке своего города или района. Несмотря на то что локальный рынок остается основным для большинства компаний, его доля за год сократилась на 5,7 процентного пункта — в 2024 году такой ответ дали 66,9% респондентов.

Одновременно выросло число предприятий, ориентированных на весь регион. Если год назад рынок Ростовской области в качестве основной территории деятельности называли 25,9% предпринимателей, то в текущем году — уже 32,4%. Таким образом, доля компаний, работающих за пределами одного муниципалитета, увеличилась более чем на шесть процентных пунктов.

На межрегиональные и международные рынки приходится значительно меньшая часть бизнеса. В совокупности только 6,4% участников опроса сообщили, что работают на рынках других субъектов РФ, стран СНГ или дальнего зарубежья.

Авторы исследования отмечают, что локальный формат работы особенно характерен для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Среди них о деятельности в пределах одного муниципалитета сообщили 65,1% респондентов. В то же время среди юридических лиц этот показатель составил 51,1%, что может свидетельствовать о более высокой склонности компаний к расширению географии присутствия.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования представляли микропредприятия, работающие в сфере услуг, торговли и сельского хозяйства.

Валерий Климов