На АЗС Ростовской области возник ажиотажный спрос на бензин

На автозаправочных станциях Ростовской области наблюдается повышенный спрос на бензин. Жители нескольких городов региона сообщают об очередях на АЗС и перебоях с наличием топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам очевидцев, на части заправок «Лукойл» в Ростове-на-Дону бензин закончился еще утром. На других станциях запасов хватило лишь до середины дня.

На некоторых АЗС «Газпрома» топливо остается в продаже, однако возле заправок образовались большие очереди из автомобилей.

Сообщения о повышенном спросе на бензин поступают из Ростова-на-Дону, Шахт, Донецка, Каменска-Шахтинского и Миллерово. По словам местных жителей, отдельные водители приезжают на заправки с канистрами и еврокубами, закупая топливо впрок.

Особенно заметно увеличение числа автомобилей с регистрационными номерами ЛНР в приграничных районах Ростовской области. Водители объясняют поездки нехваткой топлива на территории республики.

На фоне ажиотажного спроса часть владельцев частных АЗС начала повышать цены на бензин, отмечают жители региона.

Ранее власти Ростовской области заявляли, что дефицита топлива в регионе нет. Вместе с тем в последние недели участники рынка сообщали о сложностях с поставками нефтепродуктов на юге России. Для координации работы отрасли Минэнерго РФ ранее создало специальный штаб по вопросам обеспечения регионов топливом.

Официальной информации о введении ограничений на продажу топлива или системном дефиците нефтепродуктов в Ростовской области пока не поступало.

Валерий Климов