Ростовские аграрии обеспечены топливом для уборки лишь наполовину

Сельхозпредприятия Ростовской области заготовили более 70 тыс. тонн дизельного топлива для проведения уборочной кампании. Это составляет около 54% от необходимого объема горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы минсельхозпрода, ситуация на рынке нефтепродуктов остается напряженной. В регионе фиксируются рост цен на топливо и ограничения в поставках.

«На рынке нефтепродуктов наблюдаются повышение стоимости топлива и ограничения в его поставках», — отметила Анна Касьяненко.

Одной из причин сложившейся ситуации министр назвала внеплановые остановки и снижение производительности ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

Власти региона считают своевременное обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами одной из ключевых задач перед началом массовой уборки урожая. По данным областного правительства, сейчас совместно с профильными структурами ведется работа по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Кроме того, сельхозпроизводителям рекомендовано максимально использовать имеющиеся мощности для хранения топлива и формировать запасы заранее.

Тема обеспечения аграриев ГСМ остается актуальной для южных регионов. Ранее участники рынка сообщали о росте стоимости дизельного топлива и сложностях с его приобретением. По данным представителей аграрного сообщества, в отдельных случаях цена дизеля достигала 100–110 тыс. руб. за тонну, а часть поставщиков ограничивала объемы отгрузки.

В Ростовской области уборочная кампания должна стартовать в ближайшие недели. В этом году донским аграриям предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых культур.

Валерий Климов