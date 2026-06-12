Донской бизнес назвал контроль цен главным условием развития конкуренции

Предприниматели Ростовской области считают контроль роста цен наиболее эффективной мерой для развития конкуренции на региональных рынках. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно исследованию, почти четверть всех предложений по развитию конкурентной среды — 23,9% — пришлась на необходимость контроля роста цен. Этот вариант стал самым популярным среди участников опроса.

На втором месте по числу упоминаний оказалось снижение налоговой нагрузки на бизнес. Также предприниматели выступали за повышение доступности финансовых ресурсов, совершенствование мер государственной поддержки, сокращение административных барьеров и развитие механизмов защиты прав предпринимателей.

Авторы мониторинга отмечают, что значительная часть предложений бизнеса связана с ростом издержек компаний. Ранее участники опроса называли среди основных проблем высокую налоговую нагрузку, нестабильность законодательства, удорожание сырья, материалов и энергоресурсов, а также дополнительные расходы, связанные с обязательной маркировкой продукции.

На этом фоне вопросы ценообразования остаются одними из наиболее чувствительных для предпринимательского сообщества. Рост затрат бизнеса напрямую влияет на стоимость товаров и услуг, что, по мнению части респондентов, отражается на уровне конкуренции и возможностях компаний сохранять позиции на рынке.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. В исследовании приняли участие компании различных отраслей экономики, включая торговлю, промышленность, строительство, сельское хозяйство и сферу услуг.

Валерий Климов