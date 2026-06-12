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На Дону выросла доля бизнеса без наемных работников

Доля предпринимателей Ростовской области, ведущих деятельность без привлечения наемных сотрудников, за последние два года заметно увеличилась. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в 2025 году 12,4% участников опроса сообщили, что работают без наемных работников. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 11,2%, а в 2023 году — 8,6%. Таким образом, за два года доля такого бизнеса выросла почти в полтора раза.

Наиболее распространенной категорией остаются микропредприятия с численностью персонала до 15 человек. Их доля в структуре опрошенного бизнеса составила 72,8%. Еще 17,4% респондентов представляют малые предприятия с численностью работников от 16 до 100 человек. Средний и крупный бизнес составил менее 5% выборки.

Авторы мониторинга не приводят причин роста числа предпринимателей, работающих без сотрудников. Вместе с тем эксперты связывают такую тенденцию с развитием института самозанятости, распространением удаленных форм занятости и стремлением бизнеса снижать издержки в условиях высокой стоимости трудовых ресурсов и кадрового дефицита.

Одновременно исследование фиксирует увеличение доли молодых компаний. Так, почти треть участников опроса — 30,9% — представляют предприятия, работающие менее трех лет. Годом ранее таких компаний было 23,7%.

Опрос проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство респондентов работают в сферах торговли, услуг, сельского хозяйства, строительства и промышленности.

Валерий Климов

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