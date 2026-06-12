Донской бизнес связал усиление конкуренции с ростом населения за счет новых территорий

Предприниматели Ростовской области назвали одной из причин усиления конкуренции увеличение населения за счет новых присоединенных территорий. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 38,6% представителей бизнеса сообщили об увеличении числа конкурентов на своих рынках за последние три года. Годом ранее такого мнения придерживались 35,7% респондентов.

Участникам опроса предложили в открытой форме объяснить причины изменения конкурентной среды. По мнению предпринимателей, рост числа конкурентов связан с увеличением населения за счет новых присоединенных территорий, поиском людьми дополнительных источников дохода, а также ростом спроса на отдельные товары и услуги и расширением емкости рынков.

Одновременно часть респондентов, напротив, отметила сокращение числа конкурентов. Среди причин они называли санкционные ограничения, рост себестоимости продукции, снижение потребительского спроса и доходов населения. Кроме того, предприниматели указывали на сокращение численности населения как на фактор, негативно влияющий на отдельные сегменты рынка.

Мониторинг также показал, что большинство участников опроса работают в условиях достаточно высокой конкуренции. Наиболее распространенным ответом стало наличие от трех до пяти конкурентов на основном рынке — такой вариант выбрали 23,5% предпринимателей. Еще 22,2% сообщили о наличии от шести до 12 конкурентов. При этом доля респондентов, заявивших о более чем 100 конкурентах, за год выросла более чем вдвое — с 4,1% до 9,3%.

По оценке авторов исследования, усиление конкуренции вынуждает компании активнее повышать качество продукции и услуг, внедрять новые технологии и оптимизировать бизнес-процессы. Более половины опрошенных предпринимателей сообщили, что за последние три года были вынуждены принимать меры по повышению конкурентоспособности своих товаров и услуг.

Опрос проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. В исследовании приняли участие компании различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство, торговлю, сферу услуг и промышленность.

Валерий Климов