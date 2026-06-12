Соцсети стали главным источником деловой информации для бизнеса Дона

Социальные сети и электронные ресурсы стали основным источником информации о состоянии конкуренции и предпринимательской деятельности для бизнеса Ростовской области. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 32% опрошенных предпринимателей получают информацию о развитии конкурентной среды через социальные сети, интернет-издания и специализированные электронные ресурсы. Это самый высокий показатель среди всех источников информации.

Для сравнения, на телевидение, радио и печатные средства массовой информации приходится 17,5% ответов. Еще 15,7% респондентов получают необходимую информацию через официальные сайты органов власти, а 12,3% — во время деловых мероприятий, конференций и встреч с представителями государственных структур.

При этом около 11% предпринимателей назвали основным каналом получения информации профессиональные объединения и бизнес-ассоциации. Еще часть респондентов ориентируется на рекомендации партнеров и личные деловые контакты.

Авторы исследования отмечают, что популярность цифровых каналов коммуникации продолжает расти благодаря оперативности распространения информации и возможности получать данные из нескольких источников одновременно. Социальные сети и специализированные интернет-платформы позволяют предпринимателям быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, новые требования законодательства и меры государственной поддержки бизнеса.

Одновременно мониторинг фиксирует снижение удовлетворенности предпринимателей качеством информирования о развитии конкуренции и деятельности органов власти. Если в 2024 году уровень удовлетворенности составлял 69,3%, то в 2025 году он снизился до 62,2%.

Эксперты отмечают, что переход бизнеса в цифровую информационную среду отражает общероссийскую тенденцию. Предприниматели все чаще используют интернет как основной инструмент получения новостей и аналитики, тогда как традиционные СМИ постепенно уступают позиции в качестве источника оперативной деловой информации.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области.

Валерий Климов