Донской бизнес снизил зависимость от единственного поставщика

Предприятия Ростовской области стали чаще работать сразу с несколькими поставщиками товаров и услуг. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, в 2025 году 35,4% предпринимателей сообщили, что сотрудничают более чем с одним поставщиком. Годом ранее этот показатель составлял 22,1%. Таким образом, доля компаний, диверсифицирующих каналы закупок, за год увеличилась более чем на 13 процентных пунктов.

Одновременно сократилось число предпринимателей, работающих только с одним поставщиком. Если в 2024 году такой вариант ответа выбрали 62,3% респондентов, то в текущем исследовании — 49,5%.

Авторы мониторинга связывают эту тенденцию с развитием конкурентной среды. По их оценке, увеличение числа компаний, имеющих возможность выбирать между несколькими поставщиками, свидетельствует о расширении предложения на рынке и снижении зависимости бизнеса от отдельных контрагентов.

При этом большинство предпринимателей положительно оценивают ситуацию на рынках поставок. Более 80% участников исследования сообщили, что удовлетворены возможностью выбора поставщиков товаров и услуг. Лишь незначительная часть респондентов заявила о сложностях с поиском альтернативных партнеров.

Эксперты отмечают, что работа с несколькими поставщиками позволяет компаниям снижать риски, связанные с перебоями поставок, изменением ценовой политики контрагентов и логистическими ограничениями. Особенно актуальным этот вопрос остается для малого и среднего бизнеса, который в последние годы столкнулся с необходимостью перестраивать цепочки поставок и искать новых партнеров.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования представляли микропредприятия и малый бизнес.

Валерий Климов