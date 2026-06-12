На Дону выросла доля молодых компаний

Доля молодых компаний среди участников опроса предпринимателей в Ростовской области за год заметно увеличилась. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в 2025 году 30,9% респондентов представляли компании, работающие на рынке менее трех лет. Годом ранее этот показатель составлял 23,7%. Таким образом, доля молодых участников исследования выросла на 7,2 процентного пункта.

При этом наиболее многочисленной группой остаются предприятия со сроком работы от трех до пяти лет — их доля составила 31,4%. Еще 22,8% опрошенных представляют компании, работающие от пяти до десяти лет, а 14,9% — бизнес, существующий более десяти лет.

Рост доли молодых предприятий произошел на фоне сохраняющейся высокой предпринимательской активности в регионе. Согласно результатам мониторинга, большинство участников опроса представляют малый бизнес. Так, 72,8% респондентов сообщили, что численность сотрудников их компаний не превышает 15 человек. Еще 17,4% относятся к категории малых предприятий с численностью персонала до 100 человек.

Одновременно исследование фиксирует высокий уровень конкуренции на региональном рынке. Более половины опрошенных предпринимателей заявили, что за последние три года были вынуждены предпринимать дополнительные меры для сохранения конкурентоспособности, включая повышение качества продукции и услуг, обучение персонала, обновление оборудования и внедрение новых методов продвижения товаров.

Эксперты традиционно рассматривают рост числа молодых компаний как один из индикаторов деловой активности экономики. Вместе с тем значительная доля предприятий со сроком работы менее трех лет может свидетельствовать не только о появлении новых участников рынка, но и о продолжающейся структурной перестройке бизнеса, когда предприниматели открывают новые направления деятельности или перезапускают проекты в изменившихся экономических условиях.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования работают в сферах торговли, услуг, строительства, промышленности и сельского хозяйства.

Валерий Климов