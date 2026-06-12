Донской бизнес нарастил вложения в обновление оборудования

Предприниматели Ростовской области стали активнее инвестировать в модернизацию производства и обновление материально-технической базы. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Согласно исследованию, приобретение нового технического оборудования вошло в тройку наиболее распространенных мер по повышению конкурентоспособности бизнеса. В 2025 году этот вариант выбрали 15,6% респондентов против 12,9% годом ранее. По популярности он уступил только улучшению качества обслуживания клиентов и обучению персонала.

В целом 87% опрошенных предпринимателей сообщили, что за последние три года предпринимали те или иные шаги для повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг. Наиболее часто бизнес улучшал сервис, занимался подготовкой сотрудников, внедрял новые способы продвижения продукции и обновлял производственную базу.

При этом необходимость снижать цены ради сохранения позиций на рынке предприниматели отмечали реже, чем годом ранее. Если в 2024 году о такой мере говорили 13,2% участников опроса, то в текущем исследовании — 10,8%.

Авторы мониторинга отмечают, что высокая конкуренция вынуждает компании искать способы повышения эффективности работы, внедрять современные технологии и оптимизировать бизнес-процессы. Рост числа предпринимателей, инвестирующих в оборудование, может свидетельствовать о стремлении компаний повышать производительность и качество продукции в условиях усиливающейся конкуренции.

В опросе приняли участие 1 тыс. представителей бизнеса из Ростовской области.

Валерий Климов