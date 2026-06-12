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В Ростове дорогу на улицах Сарьяна — Мясникова отремонтируют за 80 млн рублей

В Ростове-на-Дону более 80 млн руб. выделят на капитальный ремонт дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы должны завершиться к 1 декабря. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, капитально эту магистраль не ремонтировали 11 лет. Средства поступят из дорожного фонда области. В рамках ремонта специалисты демонтируют старое покрытие, уложат два новых асфальтовых слоя, восстановят тротуары и люки.

На дороге и других магистралях грузового каркаса впервые применят дорожные смеси с полимерами в составе. Отмечается, что новые материалы отличаются повышенной долговечностью и устойчивостью к температурным колебаниям от +45 °C летом до -35 °C.

Константин Соловьев

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