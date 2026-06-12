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В Ростове открылась точка бесплатного Wi-Fi в парке Горького

В Ростове-на-Дону открыли точку бесплатного интернета в парке имени М. Горького. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Для обеспечения стабильного сигнала в популярных зонах отдыха установили десять точек с Wi-Fi-оборудованием. Бесплатный интернет теперь покрывает центральные прогулочные аллеи, центральную эстраду, парк аттракционов и смотровую площадку.

Ранее бесплатным Wi-Fi оснастили 50 остановочных комплексов города. Глава города отметил, что в планах — увеличение зон доступа к бесплатному интернету по Ростову.

Константин Соловьев

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