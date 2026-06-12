Власти Крыма договорились с заправками о снижении цен на топливо

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что достигнута договоренность с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Так, уже с 00:00 субботы, 13 июня, устанавливается цена:

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на дизельное топливо — 85 руб. за литр; на бензин марки АИ-92 — 79 руб. за литр; на бензин марки АИ-95 — 86 руб. за литр.

«Ведем работу по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму. О мерах, предпринимаемых для разрешения ситуации на топливном рынке республики, будем информировать граждан еженедельно»,— написал в соцсетях господин Аксенов.

Михеенко Дмитрий