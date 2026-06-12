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Ростовская область экспортировала в Турцию 3,3 тысячи тонн растительных кормов

С территории Ростовской области экспортировали 3,3 тыс. т подсолнечного шрота в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Досмотр и оформление растительных кормов для животных проходили в морских пунктах пропуска с 1 по 5 июня. Сотрудники ведомства взяли образцы кормов для лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Анализы провели в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Отмечается, что в ходе контроля подконтрольных грузов специалисты не обнаружили нарушений ветеринарного законодательства.

Константин Соловьев

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