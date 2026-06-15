Восточную промзону Краснодара не включили в перечень проектов КРТ

Власти Краснодара не включили Восточную промышленную зону в проекты комплексного развития территорий. Как сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии краевой столицы, договоры о КРТ в отношении этой площадки не заключались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Согласно Единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования Краснодара, утвержденному в ноябре 2024 года, Восточная промзона не предназначена для реализации механизмов КРТ. В связи с этим использование земельных участков возможно только в рамках действующих градостроительных регламентов.

Для развития промышленной зоны продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. Сейчас завершается реконструкция автомобильной дороги от ул. Уральской по ул. Симферопольской через железнодорожный переезд до ул. Демуса. Проект предусматривает расширение дороги до четырех-пяти полос движения на участке протяженностью 1,36 км.

Также ведутся строительно-монтажные работы по переустройству железнодорожного переезда на пересечении улиц Симферопольской и Новороссийской. Завершить обновление перекрестка планируют до конца 2026 года.

Ранее власти Краснодарского края сообщали о разработке проекта комплексной планировки Восточной промышленной зоны. Тогда развитие площадки связывали прежде всего с модернизацией транспортной инфраструктуры и созданием условий для размещения новых производств.

Нурий Бзасежев