В ДТП у храма в центре Екатеринбурга погибла работница минэкономразвития региона

Сотрудница министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, экс-работница мэрии Новоуральска Елена Бекетова погибла от удара пассажирского автобуса, который вылетел на тротуар с пешеходами у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга 10 мая, пишет новоуральская газета «Нейва». По данным издания, на момент смерти женщине было 55 лет. «Похороны пройдут в Новоуральске, ее семья по-прежнему живет тут. У Елены остался взрослый сын»,— пишет газета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В департаменте информационной политики «Ъ-Урал» не стали подтверждать информацию о смерти работницы министерства. «Не располагаем информацией об именах погибших»,— сообщили в ведомстве.

По данным властей, всего в ДТП погибли четыре человека, включая одного ребенка, троих госпитализировали с состоянием средней тяжести. Позже в Госавтоинспекции сообщили об увеличении числа пострадавших до шести человек. Водитель пассажирского автобуса Икромжон рассказал сотрудникам СКР, что перепутал педали газа и тормоза. В день аварии следователи возбудили два уголовных дела: из-за нарушения ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и за оказание руководством автотранспортного предприятия некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Водителя автобуса и директора компании, которой принадлежит транспорт, задержали — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.

Губернатор Денис Паслер после аварии объявил о начале масштабной проверке всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

В четверг, 11 мая, у стен Большого Златоуста сформировался стихийный мемориал, люди несут цветы и игрушки. В самом храме прошла панихида по погибшим в результате ДТП. «Молимся о упокоении новопреставленных: Владислава, Елены, Екатерины, Отрока Александра. Вечная память, вечный покой!»,— написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале.

Василий Алексеев