В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в ДТП с автобусом у храма

В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» прошла панихида по погибшим в результате ДТП с автобусом. Среди жертв — девятилетний мальчик, который погиб на месте вместе со своей матерью.

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Панихиду провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

У стен храма сформировался стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки.

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма в центре Екатеринбурга и въехал в стоявших у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.

Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Полина Бабинцева