В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в ДТП с автобусом у храма
В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» прошла панихида по погибшим в результате ДТП с автобусом. Среди жертв — девятилетний мальчик, который погиб на месте вместе со своей матерью.
Панихиду провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
У стен храма сформировался стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки.
Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма в центре Екатеринбурга и въехал в стоявших у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.
Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»