Савинова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области рассказала о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в центре Екатеринбурга. Она находилась на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Трое пострадавших. Все пешеходы. Сейчас они госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга. Это женщины 45 и 32 лет и молодой человек 22 года. Их жизни ничего не угрожает. Состояние у всех троих средней тяжести. Они не реанимационные»,— сообщила Татьяна Савинова.

Министр уточнила, что вызов на скорую помощь поступил в 21:06, первая бригада прибыла через несколько минут. Всего на месте работали семь бригад скорой помощи, включая три реанимационные и бригаду центра медицины катастроф.

Авария с участием автобуса и пешеходов произошла в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома 17. В результате четыре человека погибли, в том числе ребенок. По факту ДТП были возбуждены два уголовных дела.

Полина Бабинцева