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Паслер: среди погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге есть ребенок

Среди погибших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга есть ребенок, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Помимо четверых погибших, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств»,— написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома 17 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов. В результате четыре человека погибли.

Полина Бабинцева

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