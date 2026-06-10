Паслер: среди погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге есть ребенок
Среди погибших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга есть ребенок, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Помимо четверых погибших, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств»,— написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома 17 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов. В результате четыре человека погибли.