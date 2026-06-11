Личность погибшего ребенка в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пока не установлена

Личности пострадавших и погибших в ДТП с автобусом у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге установлены полицейскими, за исключением личности погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. При этом число пострадавших увеличилось до пяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи — женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась»,— рассказал полковник Горелых.

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, в отношении 49-летнего водителя автобуса по имени Икромжон дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ: по версии следствия, он выехал на перекресток на запрещающий знак светофора, что спровоцировало аварию с наездом на пешеходов. Он прибыл в Екатеринбург 8 февраля, по договору с коммерческой автокомпанией устроился водителем 6 марта. До этого он был в Санкт-Петербурге, где нарушил ПДД шесть раз. После ДТП у храма полиция выяснила, что в момент аварии водитель был трезв.

43-летний директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следствие полагает, что он систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медицинский осмотр водителей перед выходом их на маршруты, нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

Оба подозреваемых задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу. В транспортной компании проводятся обыски, проводятся экспертизы, анализируются данные с камер наблюдения. Следствие просит очевидцев аварии и граждан, на чьи видеорегистраторы был зафиксирован момент ДТП, сообщить о важных данных в следственное управление.

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга и въехал в стоящих у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, других пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Ирина Пичурина