ОАЭ экстрадирует подозреваемую в мошенничестве при строительстве домов в Ростове

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по инициативе Генпрокуратуры России организовали выдачу гражданки России Надежды Чабановой, подозреваемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2003 по 2009 год госпожа Чабанова, занимая должность генерального директора коммерческой организации, совместно с другими лицами, включая супруга, привлекли деньги для возведения в Ростове-на-Дону пяти жилых многоквартирных домов. Однако супруги заведомо знали об отсутствии у фирм необходимых документов, без которых строительство недвижимости невозможно.

Общий размер причиненного 235 участникам долевого строительства ущерба составил 322 млн руб.

Константин Соловьев