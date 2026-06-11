В Ессентуках сгорел старинный Никольский храм XIX века

В Ессентуках утром 11 июня произошел пожар в храме Святителя Николая Чудотворца. О возгорании сообщил глава города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пламя охватило колокольню. Фото: Пламя охватило колокольню.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составила около 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые занимаются ликвидацией возгорания.

По предварительной информации, пострадавших нет.

После пожара прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре края.

На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Ессентуков Станислав Бабычев.

Никольский храм считается одним из старейших православных храмов Кавказских Минеральных Вод. Церковь была построена в начале XIX века. По одной из версий, участие в разработке проекта принимали архитекторы братья Бернардацци, внесшие значительный вклад в формирование исторического облика курортов Кавминвод.

Ход проверки и результаты процессуальных действий находятся на контроле прокуратуры Ставропольского края.

Валерий Климов