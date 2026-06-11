В Ессентуках сгорел старинный Никольский храм XIX века
В Ессентуках утром 11 июня произошел пожар в храме Святителя Николая Чудотворца. О возгорании сообщил глава города Владимир Крутников.
Фото: Пламя охватило колокольню.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составила около 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые занимаются ликвидацией возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет.
После пожара прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре края.
На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Ессентуков Станислав Бабычев.
Никольский храм считается одним из старейших православных храмов Кавказских Минеральных Вод. Церковь была построена в начале XIX века. По одной из версий, участие в разработке проекта принимали архитекторы братья Бернардацци, внесшие значительный вклад в формирование исторического облика курортов Кавминвод.
Ход проверки и результаты процессуальных действий находятся на контроле прокуратуры Ставропольского края.