В Ростовской области заготовлена половина необходимого для уборки топлива

В Ростовской области сельхозпроизводители заготовили более 70 тыс. т дизельного топлива, что соответствует 54% от необходимого объема для проведения уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Для успешного проведения уборочной кампании важно своевременно сформировать необходимые запасы топлива. Совместно с правительством Ростовской области мы принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем хозяйствам максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас на рынке нефтепродуктов фиксируется повышение цен на топливо и дефицит ГСМ. Эти изменения обусловлены внезапными остановками и уменьшением производственных мощностей ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Наталья Белоштейн