УК «Термоленд» в 2027 году откроет свой первый термакомплекс в Ленобласти
В ТЦ «ЭкоПарк Мурино» в следующем году откроют термальный курорт «Термоленд», сообщил журналистам на мероприятии, организованном IBC Real Estate, коммерческий директор компании Steit Роман Стогов.
Сеть «Термоленд» насчитывает 16 термальных курортов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По его словам, термы будут построены в третьей очереди ТЦ и займут около 10 тыс. кв. м. Управлять объектом будет УК «Термоленд», у которой в Петербурге уже есть курорт в ТРК «Лето» площадью 9,6 тыс. кв. м. Комплекс открылся в 2025 году и занял помещение магазина ушедшей с российского рынка французской компании Decathlon. В целом по России сеть «Термоленд» насчитывает 16 термальных курортов.
ООО «УК «Термоленд»» зарегистрировано в Москве. Гендиректором фирмы, по данным СПАРК-Интерфакс, является Владимир Отекин. До 2023 года компанией официально владел девелопер ГК «Основа» Александра Ручьева. После 2023 года фирму упаковали в ЗПИФ «Родные просторы». По итогам 2025 года компания заработала 284 млн рублей против 236 млн рублей в 2024 году. Чистая прибыль год к году сменилась убытком в 132 млн руб.