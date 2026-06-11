УК «Термоленд» в 2027 году откроет свой первый термакомплекс в Ленобласти

В ТЦ «ЭкоПарк Мурино» в следующем году откроют термальный курорт «Термоленд», сообщил журналистам на мероприятии, организованном IBC Real Estate, коммерческий директор компании Steit Роман Стогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеть «Термоленд» насчитывает 16 термальных курортов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сеть «Термоленд» насчитывает 16 термальных курортов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, термы будут построены в третьей очереди ТЦ и займут около 10 тыс. кв. м. Управлять объектом будет УК «Термоленд», у которой в Петербурге уже есть курорт в ТРК «Лето» площадью 9,6 тыс. кв. м. Комплекс открылся в 2025 году и занял помещение магазина ушедшей с российского рынка французской компании Decathlon. В целом по России сеть «Термоленд» насчитывает 16 термальных курортов.

ООО «УК «Термоленд»» зарегистрировано в Москве. Гендиректором фирмы, по данным СПАРК-Интерфакс, является Владимир Отекин. До 2023 года компанией официально владел девелопер ГК «Основа» Александра Ручьева. После 2023 года фирму упаковали в ЗПИФ «Родные просторы». По итогам 2025 года компания заработала 284 млн рублей против 236 млн рублей в 2024 году. Чистая прибыль год к году сменилась убытком в 132 млн руб.

Владимир Колодчук