В Ростове началась доследственная проверка поврежденных в непогоду домов

СУ СК России по Ростовской области организовало доследственную проверку по сообщению о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией ряда многоквартирных домов, поврежденных во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Установлено, что после неблагоприятных погодных условий кровли домов пришли в негодность, однако мер к устранению нарушений и восстановлению крыш до настоящего времени не принято», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка обстоятельствам произошедшего.

Наталья Белоштейн