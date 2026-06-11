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В Ростове началась доследственная проверка поврежденных в непогоду домов

СУ СК России по Ростовской области организовало доследственную проверку по сообщению о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией ряда многоквартирных домов, поврежденных во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Установлено, что после неблагоприятных погодных условий кровли домов пришли в негодность, однако мер к устранению нарушений и восстановлению крыш до настоящего времени не принято», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка обстоятельствам произошедшего.

Наталья Белоштейн

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