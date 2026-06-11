В Ростове-на-Дону цены в объявлениях превышают реальные на 23%

Цены квадратного метра в объявлениях на вторичном рынке жилья в крупных российских городах превышают стоимость реальных сделок в среднем на 14%. Такие данные представили аналитики цифровой платформы недвижимости Циан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Разрыв между ценами составляет от 2 до 25%. Наибольшая разница зафиксирована в Санкт-Петербурге (25%) и Нижнем Новгороде (24%). В Ростове-на-Дону разрыв достиг 23% — один из самых высоких показателей среди крупнейших российских городов. Средняя цена квадратного метра в объявлениях там составляет 144,5 тыс. руб., в реальных сделках — 110,7 тыс. руб. Минимальные различия отмечены в Набережных Челнах, Томске, Ленинградской и Московской областях — от 2 до 9%.

Разрыв сократился в 25 локациях из 40 анализируемых, особенно сильно в Набережных Челнах, Московской области и Краснодаре — на 5-6 процентных пунктов. Еще в семи локациях — Москве, Ленинградской области, Омске, Перми, Калининграде, Владивостоке и Тольятти — разница за год не изменилась.

Как отмечают аналитики, реальные цены сделок ниже, чем цены в объявлениях по трем основным причинам: во-первых, из-за торга на этапе сделки, во-вторых, из-за различий в структуре спроса и предложения — более доступные варианты приобретают чаще, а более дорогие дольше находятся в экспозиции, в-третьих — из-за искусственного занижения цены в договоре.

Мария Хоперская