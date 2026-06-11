В Туапсинском районе объявлена авиационная опасность

На территории Туапсинского округа объявили авиационную опасность. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям муниципального образования необходимо позаботиться о собственной безопасности и проследовать в укрытия. Спрятаться следует в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Также подойдут помещения, где окна не выходят на акваторию моря.

Если авиационная опасность застала на улице, необходимо укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе, а также на подземной парковке. Использовать для укрытия автомобиль опасно. Также не рекомендуется прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителям и гостям Туапсинского округа следует сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, когда обстановка станет безопасной.

Ранее на территории муниципального образования около 08:19 по московскому времени объявляли беспилотную опасность. Ее отменили в 13:11 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре отменена. Жителей просят при обнаружении беспилотников сообщить об этом по телефону 112.

Алина Зорина