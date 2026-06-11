Спрос на пионовидные растения на Кубани увеличился на 21%

Спрос на пионовидные растения в Краснодарском крае с начала 2026 года увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Растет популярность как самих пионов, так и роз, напоминающих их по форме. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Интерес к пионам начинает расти с марта — их ищут чаще, чем розы. Пик популярности приходится на июнь, когда число запросов увеличивается вдвое. Одновременно с началом активного цветения средняя стоимость одного цветка в крае снижается на 30% по сравнению с началом мая и составляет 428 руб. Это на 5% выше, чем годом ранее.

В первые недели лета пионы занимают вторую строчку по количеству проданных букетов, уступая только розам, на которые приходится 51% продаж. Однако популярность растения влияет на спрос и в других категориях — почти каждая пятая проданная роза (18%) относится к пионовидным сортам.

Востребованность пионов побуждает производителей к экспериментам с гибридами, которые позволяют скопировать пышную многослойность, сохраняя уникальность другого растения.

«С начала апреля в России появились пионовидные альстромерии, которые дольше радуют своей красотой, но имеют необычную форму»,— отмечает Александр Венников, менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Помимо пионов, в первую неделю лета увеличился спрос на альстромерии — год к году количество продаж выросло на 70%. Популярностью пользуются и подсолнухи — их покупают чаще на 27%.

Алина Зорина