На Дону перевозчика заподозрили в обналичивании проездных на 19 млн рублей

Автоперевозчика из Ростовской области заподозрили в незаконном получении компенсаций по транспортным картам льготников на 19,8 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оперативниками установлено, предприниматель с 2024 по 2025 обманом завладела транспортными картами 12 льготников. Их фигурантка использовала для фиктивного увеличения количества поездок льготной категории граждан в принадлежащих ей автобусах на маршрутах «Куйбышево — Таганрог» и «Григорьевка — Таганрог».

Отчет о понесенных затратах предприниматель ежемесячно направляла в министерство труда и социального развития Ростовской области для получения компенсации из регионального бюджета. Ущерб составил 19,8 млн руб.

Наталья Белоштейн