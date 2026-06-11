На Дону разбитые автомобили продают с торгов за 106 тысяч рублей

В Ростовской области выставили на аукцион бывшие в употреблении и с видимыми повреждениями автомобили. Общая цена лотов составляет 106 тыс. руб. Информация о торгах размещена на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди лотов — «Лада Калина» 2008 года выпуска стоимостью 64 тыс. руб. Автомобиль имеет видимые повреждения. Также на продажу выставлен ВАЗ 211440 2006 года за 27 тыс. руб., автомобиль требует ремонта.

Также представлен Mercedes 1981 года выпуска. Это транспортное средство находится в аварийном состоянии, разукомплектовано и продается в качестве на запчасти по цене 15 тыс. руб.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 6 июля. Сам аукцион состоится 13 июля. Все автомобили находятся в х. Калинин Мясниковского района.

Наталья Белоштейн