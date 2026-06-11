В Ессентуках восстановят сгоревший Никольский храм

Для восстановления сгоревшего в Ессентуках Никольского храма создадут инициативную группу. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем МАХ-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

«Сгорел наш старейший храм, которому в этом году 200 лет. Это являлось основной точкой притяжения наших верующих. Но мы уже договорились с нашим духовенством, предпринимателями, казачеством создать инициативную группу, которая восстановит храм», — отметил глава города.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», пожар в храме произошел утром 11 июня, ему был присвоен второй ранг сложности. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью, уцелели только части.

Возгорание ликвидировано на площади 300 кв. м, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Наталья Белоштейн