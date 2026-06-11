На Дону суд оштрафовал капитана теплохода за столкновение со шлюзом гидроузла
Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», за то, что фигурант допустил столкновение судна с металлическими воротами шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области
Судом установлено, что ночью 20 апреля 2025 года теплоход «Альфа» при заходе в камеру гидроузла совершил навал носовой частью судна на нижние ворота. Никто из 12 членов экипажа не пострадал. Значительные повреждения получила носовая часть судна.
Размер материального ущерба превысил 31 млн руб.