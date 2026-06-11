На Дону суд оштрафовал капитана теплохода за столкновение со шлюзом гидроузла

Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», за то, что фигурант допустил столкновение судна с металлическими воротами шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Судом установлено, что ночью 20 апреля 2025 года теплоход «Альфа» при заходе в камеру гидроузла совершил навал носовой частью судна на нижние ворота. Никто из 12 членов экипажа не пострадал. Значительные повреждения получила носовая часть судна.

Размер материального ущерба превысил 31 млн руб.

Наталья Белоштейн