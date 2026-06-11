Новые очистные сооружения за 3,5 млрд рублей построят на Тонком мысе Геленджика

На Тонком мысе в Геленджике планируют построить очистные сооружения канализации за 3,5 млрд руб. На проведение работ направят средства бюджетов трех уровней. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрия Клесова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета. Проект станет одним из этапов концессионного соглашения между ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» и администрацией муниципального образования, заключенного в 2018 году. Срок реализации рассчитан до 2048 года. Общий объем финансирования составляет 32,2 млрд руб.

В рамках реализации проекта предусмотрено четыре этапа. Планируется перекладка 48 коллекторов, возведение и модернизация канализационных станций, реконструкция существующих очистных сооружений канализации на Толстом мысе и создание глубоководного выпуска.

Алина Зорина